Жители Челнов отпраздновали Новый год по старому стилю

Фото: Управление информационной политики и связям с общественностью Набережных Челнов

Для жителей Автозаводского района Набережных Челнов организовали праздничную программу «Как на старый Новый год!» на площадке парка Победы. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Присутствующих на празднике поздравил глава администрации Автозаводского района Винер Харисов. На празднике выступили солисты и творческие коллективы дворца культуры «КАМАЗ», представившие лучшие номера.

Веселые эстафеты и конкурсы организовали педагоги Городского дворца творчества детей и молодежи №1 и спортивной школы «Комсомолец». В активностях на свежем воздухе участвовали как дети, так и взрослые.

Челнинцы делали фотографии с любимыми героями из мультфильмов, катались на лошадях и дарили хорошее настроение друг другу.

В Комсомольском районе перед ДК «Энергетик» прошла концертная программа «Мир в ожидании чудес», в которых приняли участие популярные артисты и творческие коллективы этого Дворца культуры.

Пришедших на праздник поздравила замглавы администрации Комсомольского района Эльвира Валиева. Участники праздника смогли еще раз окунуться в атмосферу новогодних праздников и повеселиться вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.