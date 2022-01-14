Жители Челнов отпраздновали Новый год по старому стилю
Для жителей Автозаводского района Набережных Челнов организовали праздничную программу «Как на старый Новый год!» на площадке парка Победы. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.
Присутствующих на празднике поздравил глава администрации Автозаводского района Винер Харисов. На празднике выступили солисты и творческие коллективы дворца культуры «КАМАЗ», представившие лучшие номера.
Веселые эстафеты и конкурсы организовали педагоги Городского дворца творчества детей и молодежи №1 и спортивной школы «Комсомолец». В активностях на свежем воздухе участвовали как дети, так и взрослые.
Челнинцы делали фотографии с любимыми героями из мультфильмов, катались на лошадях и дарили хорошее настроение друг другу.
В Комсомольском районе перед ДК «Энергетик» прошла концертная программа «Мир в ожидании чудес», в которых приняли участие популярные артисты и творческие коллективы этого Дворца культуры.
Пришедших на праздник поздравила замглавы администрации Комсомольского района Эльвира Валиева. Участники праздника смогли еще раз окунуться в атмосферу новогодних праздников и повеселиться вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.