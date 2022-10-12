Жители Челнов на общегородском субботнике уберут дворы и высадят деревья

В субботу, 15 октября, в Набережных Челнах состоится общегородской субботник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

«Все желающие приглашаются сделать свой любимый город красивым и благоустроенным. За подробной информацией по времени и месту необходимо обратиться в ТОС, ЖЭК и управляющую компанию», — говорится в сообщении.

По словам начальника Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Ильдара Гайнуллина, в день субботника мусор на полигон ТКО и в карьер растительных отходов будет приниматься бесплатно от всех организаций.

В Набережных Челнах проходит осенний месячник по обеспечению санитарного и эстетического состояния города. На сегодняшний день высажено 8932 дерева и кустарника. Участие в мероприятиях месячника приняли участие более 1,2 тыс. предприятий, присоединились к средникам и субботникам 7,5 тыс. челнинцев. В общей сложности 1321 гектар территории очищен от листвы и мусора.