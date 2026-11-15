Жители части домов Советского района Казани на сутки останутся без воды

Жители некоторых домов Советского района Казани на сутки останутся без воды. Причиной стали работы по переврезке переложенного участка водопровода к централизованным сетям, сообщает мэрия Казани.

По данным МУП «Водоканал», воды не будет с 9:00 19 ноября до 9:00 20 ноября по следующим адресам:

ул. Академика Арбузова: 5 к. 1, 2, 3; 5/34 к. 13–13а; 7, 7 к. 2, 3; 17/12а, 20/68/20, 20а, 22, 24/12, 26, 28, 30, 32/13, 42;

ул. Артиллерийская;

ул. Беговая: 7/1, 9/2, 11/5, 13/6, 15;

ул. Журналистов: 27, 27а, 29, 29а, 29 л. б, 34и/34 к. 12; 46а, 46а к. 1, 2, 3, 4; 48а, 48а к. 1, 2; 50, 50а, 50а к. 1; 52, 52/1, 52а, 54, 54/1 (54 к. 2); 54/2, 54/3, 54/4, 54/6, 54 к. 2, 3, 4; 54а, 54в, 54л, 54л к. 1; 56 к. 1, 3; 56б, 56г, 93 стр.;

ул. Зенитная;

ул. Зур Урам: 35, 37, 38/25, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 45, 47;

ул. Кавалерийская;

ул. Коновалова: 55, 55а;

ул. Краснооктябрьская: 17, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68/20/20;

ул. Металлистов;

ул. Ново-Азинская: 12, 12а/17, 14, 14а, 17, 33, 35, 43, 43а, 43б, 43в, 45, 47;

ул. Оборонная;

ул. Олонецкая: 4а/1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 60а, 62, 64, 70, 72, 76;

ул. Радистов: 5/11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27;

ул. Сергея Лазо;

Сибирский тракт: 34 стр. 1 (34), 2, 3, 12, 12/1; 34 к. 01, 02, 03, 1, 2, 10, 10а, 13–13а, 14, 17; 34/1, 34/10, 34/12, 34л. к.; 34а, 34б, 34в, 34в к. 2; 34г, 34д к. 1; 34з, 34и, 34л, 34л к. 2; 36г, 36г к. 1, 4; 36д, 36ж, 40, 40/1, 40а;

ул. Строительная;

ул. Халитова: 1, 1/1, 1 к. 1, 1 стр., 2, 2 к. 4, 2а, 2г, 2д/34 к. 03, 2д к. 2/34 к. 02, 2 стр., 3 стр., 4 стр., 4 к. 1, 2 стр.; 5, 5 стр., 7, 8, 8/1, 8а, 8а к. 1, 8в, 9, 15, 15/1.

Автоцистерны с водой разместят согласно заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843) 231-62-60.