news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жители «Царево» и Шигалеево остались без электричества из-за удара молнии
Скопировать ссылку
В ЖК «Царево» и Шигалеево «вырубило» электричество. Причиной всему стала молния, которая ударила в опору линии электропередач, пишут «Казанские ведомости».
При этом возгорание, которое возникло от удара, пожарные уже потушили. Также на место уже прибыли специалисты, которые приступили к ремонту линии электропередач.
При этом, как пишут в местных группах, в Старом Шигалеево свет был и есть.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2