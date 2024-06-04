Жители «Царево» и Шигалеево остались без электричества из-за удара молнии

В ЖК «Царево» и Шигалеево «вырубило» электричество. Причиной всему стала молния, которая ударила в опору линии электропередач, пишут «Казанские ведомости».

При этом возгорание, которое возникло от удара, пожарные уже потушили. Также на место уже прибыли специалисты, которые приступили к ремонту линии электропередач.

При этом, как пишут в местных группах, в Старом Шигалеево свет был и есть.