Жители Царево и «Царево Village» просят обеспечить их транспортом до Казани

С просьбой, обеспечить работу общественного транспорта до Казани, обратились к Раису РТ Рустаму Минниханову жители деревни Царево и присоседившегося к ней ЖК «Царево Village» в Пестречинском районе, сообщает газета «Республика Татарстан».

По словам людей, сейчас маршрут до столицы республики обслуживают маленькие маршрутки, которые не могут вместить всех пассажиров: «Люди едут в «газелях» стоя и за это их штрафуют».

Второй значительной проблемой жителей данных населенных пунктов является отсутствие необходимого количества школ и детских садов.

На соответствующий запрос корреспондентов в администрации Пестречинского района ответили, что проблему с транспортом должен решать Миндортранс РТ. На счет школ и детских садов пресс-служба районной администрации сообщила, что их строительство не предусмотрено.

Напомним, 1 сентября Президент России Владимир Путин анонсировал выделение с начала 2025 года средств из бюджета на обновление образовательных пространств и капремонт школ и детсадов

«Со своей стороны губернаторы должны своевременно выделять ресурсы на софинансирование таких проектов. Речь идет не только о стройке и ремонте, нужно закупать удобную и безопасную мебель, современное оборудование для спорта и творчества, особое внимание уделять развитию материально-технической базы образования в сельской местности», – отметил Президент РФ.