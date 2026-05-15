Жители Буинского района передали бойцам СВО «Ниву» и гуманитарный груз

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Из Буинского района Татарстана в зону специальной военной операции отправилась 17-я колонна с гуманитарной помощью для военнослужащих. В состав груза вошли фура, две «Газели» и минивэн, которые доставят необходимые вещи в подразделения, где служат бойцы из района.

Жители района собрали для военнослужащих автомобиль «Нива-Шевроле», продукты, медикаменты, средства гигиены, генераторы, газовые баллоны, автономные печи, строительные материалы, ОСБ-панели и другие необходимые вещи.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Как отметили в районе, гуманитарная помощь формируется с учетом запросов самих бойцов. Для каждого военнослужащего подготавливают индивидуальные мешки с предметами первой необходимости, включая белье, медикаменты и сладости.

«Эта гуманитарная помощь – результат совместных усилий жителей района, волонтеров и организаций, которые активно поддерживают наших бойцов. Каждый элемент груза важен для обеспечения быта и успешного выполнения боевых задач. Отправка гуманитарной помощи – это не просто доставка грузов, а проявление заботы и поддержки, которые так важны для наших защитников», – отметил глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Доставкой помощи занимается в том числе ветеран боевых действий Игорь Попов, который регулярно сопровождает гуманитарные колонны. По его словам, поддержка земляков имеет большое значение для военнослужащих и помогает поддерживать боевой дух.

В штабе гуманитарной помощи рассказали, что активное участие в сборе принимают и сами участники специальной военной операции, а также ветераны боевых действий. Так, мобилизованный Андрей Егоров из деревни Кошки-Шемякино перед отправкой из зоны СВО перечислил на нужды гуманитарного штаба 10 тыс. рублей.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Особую поддержку оказывает и жительница деревни Альшихово – мать погибшего бойца. Она регулярно готовит для военнослужащих сотни пакетов сухих супов, которые бойцы называют «Вкусный суп от тети Гали».

Сообщается, что волонтеры уже прибыли на первые точки маршрута и встретились с военнослужащими. Гуманитарная помощь будет доставлена во все подразделения, где проходят службу уроженцы Буинского района.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой