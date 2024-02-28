Жители Буинского района обратились к главе Госбюро РТ по вопросами выплат мобилизованным

Фото: Минюст РТ

Руководитель Государственного юридического бюро Татарстана Марс Фаткуллин с представителями Прокуратуры района, а также республиканских ведомств и министерств посетил Буинский район и провел выездной прием граждан. В основном жители района обратились к адвокатам и нотариусам с вопросами, касающимися выплат мобилизованным, соцобеспечения, а также владения землей и имуществом. Специалисты разъяснили им порядок действия и методы защиты своих прав.

«Проведение выездных приемов является одним из важных направлений в работе Госюрбюро РТ с населением. В течение года руководство Госюрбюро объезжает все 45 районов республики, оказывая бесплатную юридическую помощь», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минюста РТ.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Сохранение и приумножение благополучия населения, сохранения здоровья россиян является одной из ключевых целей национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках нацпроектах через государственную программу «Развитие юстиции в Республике Татарстан» гражданам оказывается бесплатная юридическая помощь. Обратиться к сотрудникам Госюрбюро Татарстана можно по адресу: г. Казань, ул. Хади Такташа, дом №124, корпус 2. Время работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов, с 13:00 до 13:45 часов обед.