Жители Буинска узнают, как получить 350 тыс. рублей от государства

В Республике Татарстан стартовали бесплатные семинары для тех, кто хочет получить выплату по социальному контракту и создать свой бизнес.

С 7 по 22 декабря в 19 городах региона реализуются офлайн-семинары по популяризации социальных контрактов на осуществление предпринимательской деятельности. Приглашаем принять участие в мероприятии физических лиц, безработных, а также тех, кто состоит на учёте в Центре занятости или социальной защиты населения.

Семинар в Буинске состоится 21 декабря в 10.00. Последующие пройдут в Зеленодольске, Казани, Агрызе, Мензелинске.

Спикером станет Михаил Кузнецов, предприниматель, производитель одежды «Tolstoywear» и общественный представитель бизнес-омбудсмена. Вы узнаете, что необходимо, чтобы стать предпринимателем, условия заключения социального контракта, на что его можно потратить, что необходимо сделать, чтобы получить единовременную или ежемесячную выплаты, какие документы нужны для заключения контракта, на какой срок он заключается и так далее.

Семинар пройдет 21 декабря в Центре внешкольной работы по адресу: ул.Ленина 44а, начало – в 10.00.

Мероприятие реализуется бесплатно при поддержке Центра «Мой бизнес», подведомственного Министерству экономики Республики Татарстан Фонда поддержки предпринимательства РТ.

Регистрация по ссылке: https://seminar16.ru/

Приглашаем всех желающих принять участие! По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7(904)670-62-81, Шумейко Виктория.