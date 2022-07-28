Жители бугульминского поселка Карабаш заложили капсулу будущего в новый парк

В будущем году начнется благоустройство Центрального парка в поселке Карабаш Бугульминского района Татарстана. Парк будет обустроен в период с 2023 по 2025 год. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

«На 2023 год ориентировочный бюджет составляет 28 млн рублей. Данный этап будет проводиться благодаря программе „Формирование комфортной городской среды“ национального проекта „Жилье и городская среда“», — уточнила руководитель пресс-службы фонда Диляра Галеева.

Главный архитектор Бугульмы Артем Цокур и глава Бугульминского района Линар Закиров вместе с жителями на велосипедах осмотрели территорию парка. Во время экскурсии участники заложили «капсулу времени» с пожеланиями для потомков. Ее вскроют через 50 лет. Это решение поддерживает общую идею проекта — связь поколений.

История парка уходит еще в прошлый век: общественное пространство было благоустроено руками местных жителей. Энже Бикмурзина начала засаживать парк деревьями вместе с инициативными сообществами в 1967 году. В 1970 году парк был открыт.

На встрече жители поселка написали, каким они видят идеальный парк. На его территории должен располагаться фонтан, детские и спортивные площадки, скульптуры из дерева, площадки для проведения массовых мероприятий, велосипедные дорожки. А еще они хотели бы, чтобы здесь появился скалодром, который будет повторять рельеф Карабашских гор.

Карабашцы также поделились, какие мероприятия хотят видеть в парке: развлекательные вечера для пожилых, дискотеки для молодежи и соревнования для представителей местных организаций.

Далее архитекторы и специалисты по развитию городской среды разработают эскизный проект. Его представят карабашцам, обсудят вместе с ними и внесут правки. После общественных обсуждений начнется реализация объекта.

Национальные проекты реализуются с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.