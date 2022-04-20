Жители Болгара придумают авторские экскурсии для туристов

22 апреля в Болгаре стартует образовательная программа «Школа городского экскурсовода». Жители города смогут придумать необычные экскурсии и поделиться личными историями. Лучшие из них возьмут в работу туроператоры и отели города. Об этом «Татар-информу» рассказали в Фонде «Института развития городов РТ».

Образовательная программа начнется 22 апреля и продлится по 12 мая. Она будет включать три занятия. Участники получат обратную связь от экспертов, а в конце курса состоится «выпускной экзамен», в котором примут участие представители турфирм.

Задача участников — создать авторские экскурсии: придумать прогулки, которые будут открывать туристам места, известные только горожанам, а также раскрывать город через личные истории или местные легенды.

«Желающие туроператоры и отели Болгара смогут распространять авторские экскурсии уже ближайшим летом. Так, Болгар станет еще интереснее для туристов, а у жителей будет дополнительный доход и мотивация развивать родной город», — рассказали организаторы проекта.