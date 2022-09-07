Жители более 170 сел и деревень Татарстана получили новые скорости 4G-интернета

Мобильный оператор билайн продолжает развивать сеть и улучшать качество своих сервисов на территории Татарстана. Только с начала года технические специалисты компании модернизировали сеть в 176 населенных пунктах.

Работы по оптимизации параметров сети «четвертого поколения» были проведены как в крупных городах региона, так и в небольших селах и деревнях. Среди них – Азнакаево, Алексеевское, Богатые Сабы, Бурундуки, Заинск, Иванаево, Камское Устье, Ленино-Кокушкино, Мензелинск, Нептун, Никольское, Нурлат, Пестрецы, Рыбная Слобода, Сарманово, Тюлячи, Уланово, Ямаши и др. При этом в некоторых из них, например в селах Антоновка, Берсут и Егорьево, общее количество жителей не достигает и 100 человек.

Оператор обеспечил надежное LTE-покрытие и на крупных транспортных узлах республики – в Казанском и Бугульминском аэропортах. Также увеличились скорости интернет-серфинга на трассе федерального значения М7 «Волга» (774-й километр), через которую казанцы и туристы едут в Иннополис и на остров-град Свияжск.

Благодаря успешно проведенным работам средние скорости мобильного интернета в Татарстане выросли почти на 50%, а рост трафика составил 32%*. Сейчас 4G-сеть билайн обеспечивает стабильный интернет даже в час пик, и контент еще быстрее доставляется до абонентов. Такие позитивные изменения в качестве связи стали возможны благодаря рефармингу, в ходе которого инженеры оператора переводят диа­па­зон 2100 МГц из 3G в сеть 4G. В настоящий момент на новые частоты «перенастроено» уже свыше 200 базовых станций оператора.

«Сейчас на сеть “четвертого поколения” приходится основная часть трафика, и увеличение частотного диапазона позволило нам в короткие сроки улучшить скоростные параметры мобильного интернета. Рефарминг LTE 2100, начатый нами в конце весны, завершен уже на большей части республики, и работы на оставшейся территории идут полным ходом. Особое внимание мы уделяем и малым населенным пунктам, чтобы наши абоненты, независимо от их места жительства, могли полноценно включаться в цифровую повестку и комфортно пользоваться онлайн-сервисами. В то же время жителям городов рефарминг позволил получать непрерывный и стабильный доступ в сеть дома, на работе и в пути, несмотря на рост нагрузки на сеть, который традиционно отмечается в начале нового делового сезона», – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

*Данные ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов август 2021г. и август 2022г.