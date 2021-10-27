Жители Бавлов планируют принять участие в программе самообложения

Самообложение среди жителей города Бавлы планируется ввести с 2022 года. Таким образом, горожане смогут принять участие в решении социальных проблем за счет собственных средств. Об этом на встрече с директорами предприятий сообщил глава района Ильяс Гузаиров, пишет «Бавлы-информ».

«С 2022 года хотим ввести самообложение в сумме 300 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, работающего на территории города Бавлы, за исключением студентов, обучающихся на очной форме, вдов участников и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов первой группы, одиноко проживающих граждан старше 75 лет», – уточнил глава района.

Сходы граждан по вопросу самообложения уже проходили в сельских поселениях Бавлинского района. Собранные средства сельчане использовали на благоустройство общественных территорий в селах и деревнях.

Теперь с 15 ноября 2021 года такие сходы пройдут и в Бавлах, на них горожане смогут высказать свои пожелания по использованию средств, собранных путем самообложения. Уже есть предложение использовать полученные средства на благоустройство центрального кладбища.

Ранее сообщалось, что на средства самообложения в двух селах Мензелинского района защебенили дороги.