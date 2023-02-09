Жители Бавлов передали помощь военным, находящимся в Херсонской области

Делегация Бавлинского района РТ во главе с руководителем исполкома муниципалитета Данияром Бакировым передала помощь землякам, участвующим в специальной военной операции на Украине и находящимся сейчас в Херсонской области. Об этом пишет «Бавлы-информ».

Жители района впервые отправились на Херсонщину для передачи помощи военным. Из Бавлов выехали две «Газели» с грузом, один микроавтобус с прицепом и «УАЗ» для бойцов.

«Только благодаря хорошо слаженной команде мы благополучно добрались до точки назначения и обратно. Были такие моменты, где бы мы могли просто-напросто остановиться и повернуть назад, не доехав до места назначения. Были проблемы и с машинами, и с дорогой, когда она просто заканчивалась и приходилось искать другие пути движения. <…> Домой поехали по другому пути — через Крым. И там были определённые трудности, так как по мосту грузовые машины не пускали, пришлось передвигаться через паромную переправу», — рассказал Данияр Бакиров.

Глава исполкома района отметил, что полк, который навестила делегация, состоит из жителей Татарстана, которые ранее проходили обучение на базе Казанского танкового училища. «Обеспечение у бойцов по линии Министерства обороны хорошее. Им необходимы некоторые строительные материалы для строительства блиндажей. Не хватает, гвоздей, саморезов, гидроизоляции, укрывочного материала, полиэтилена, буржуек, раций. Они очень будут рады сигаретам и сладостям», — перечислил он нужды мобилизованных.

«Солдаты очень были рады буржуйкам, именным посылкам, тепловизору, который передал глава администрации района [Ильяс Гузаиров], и рациям, которые приобрёл для наших бойцов руководитель одного общества. Мы повезли „УАЗик“ для наших бойцов, так как есть проблема передвижения на военных машинах, потому что всё со спутника видно», — добавил Бакиров, уточнив, что военные также обрадовались большому мешку чая и цветкам липы.

«Огромное спасибо всем бавлинцам за предоставленную <…> помощь. В нашем полку более ста бавлинцев. Мы бойцам передадим именные посылки, остальное разделим между собой. Спасибо огромное, ваша помощь поднимает нам дух <…>» — приводит издание слова заместителя командира одного из батальонов полка, в котором служат татарстанцы.

«Мы будем продолжать собирать <…> помощь. Хочется выразить огромную благодарность всем жителям и предприятиям нашего района, которые принимали и принимают участие в сборе <…>. А также большое спасибо жителям и предприятиям из Башкортостана, которые финансировали поездку одной машины. При первой же возможности мы еще раз поедем в этом направлении», — заключил глава исполкома Бавлинского района.

Фото: Данияр Бакиров / «Бавлы-информ».