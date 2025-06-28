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Происшествия 28 июня 2025 14:14

Жители Башкортостана получили срок за попытку сбыть партию наркотиков в Бавлах

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Жителям Башкортостана вынесли приговор за попытку сбыть партию наркотиков в Татарстане.

Как сообщает прокуратура Татарстана, с декабря 2023 года по январь 2024 года двое мужчин из Башкортостана договорились сбывать наркотики через интернет.

В это же время мужчины получили от соучастников наркотики массой более 20 грамм.

Однако в январе прошлого года при попытке сбыта мужчины были задержаны полицией в Бавлах.

Суд приговорил их к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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