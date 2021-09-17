Жители Авиастроительного района Казани смогут бесплатно привить и стерилизовать собак
В эту субботу мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак посетит поселок Сухая Река в Авиастроительном районе Казани. Специалисты будут принимать домашних питомцев с 10 утра до 2 часов дня в порядке живой очереди, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
При желании хозяева животных смогут их чипировать либо установить бирку на ухо, а также оформить ветпаспорт.
Прием будет вестись по адресу: улица Малая Заречная, 15а.
На следующей неделе мобильный пункт будет работать в жилом массиве Нагорный в Советском районе, а 2 октября приедет на улицу Побежимова в Авиастроительном.