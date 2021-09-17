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Ру Тат
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17 сентября 2021  20:02

Жители Авиастроительного района Казани смогут бесплатно привить и стерилизовать собак

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В эту субботу мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак посетит поселок Сухая Река в Авиастроительном районе Казани. Специалисты будут принимать домашних питомцев с 10 утра до 2 часов дня в порядке живой очереди, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

При желании хозяева животных смогут их чипировать либо установить бирку на ухо, а также оформить ветпаспорт. 
Прием будет вестись по адресу: улица Малая Заречная, 15а.

На следующей неделе мобильный пункт будет работать в жилом массиве Нагорный в Советском районе, а 2 октября приедет на улицу Побежимова в Авиастроительном.

#вакцинация животных #стерилизация
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