Жители Авиастроительного района Казани смогут бесплатно привить и стерилизовать собак

В эту субботу мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак посетит поселок Сухая Река в Авиастроительном районе Казани. Специалисты будут принимать домашних питомцев с 10 утра до 2 часов дня в порядке живой очереди, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

При желании хозяева животных смогут их чипировать либо установить бирку на ухо, а также оформить ветпаспорт.

Прием будет вестись по адресу: улица Малая Заречная, 15а.

На следующей неделе мобильный пункт будет работать в жилом массиве Нагорный в Советском районе, а 2 октября приедет на улицу Побежимова в Авиастроительном.