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Жители Авиастроительного и части Приволжского районов Казани остались без света
Жители Авиастроительного и Приволжского районов Казани жалуются на отключение электричества.
Так, родителей воспитанников детского садика №72 попросили заранее забрать детей из-за отключения электричества. Кроме того, казанцы сообщают об отсутствии электричества в Консультативно-диагностическом центре Авиастроительного района.
По данным «Сетевой компании», в данный момент на улицах Побежимова, Лукина, Деменьтева, Максимова, Кошевого, Химиков, Академика Павлова, Гудованцева, Трамвайная, жилой массив «Караваево» ведутся аварийные работы.
Кроме того, аварийные отключения электричества наблюдаются в Приволжском районе по улицам Оренбургский тракт и жилой массив «Старые горки».
Восстановить электроснабжение обещают ближе к 18:00.
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