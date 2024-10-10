Жители Авиастроительного и части Приволжского районов Казани остались без света

Жители Авиастроительного и Приволжского районов Казани жалуются на отключение электричества.

Так, родителей воспитанников детского садика №72 попросили заранее забрать детей из-за отключения электричества. Кроме того, казанцы сообщают об отсутствии электричества в Консультативно-диагностическом центре Авиастроительного района.

По данным «Сетевой компании», в данный момент на улицах Побежимова, Лукина, Деменьтева, Максимова, Кошевого, Химиков, Академика Павлова, Гудованцева, Трамвайная, жилой массив «Караваево» ведутся аварийные работы.

Кроме того, аварийные отключения электричества наблюдаются в Приволжском районе по улицам Оренбургский тракт и жилой массив «Старые горки».

Восстановить электроснабжение обещают ближе к 18:00.