Жители Арского района РТ обеспокоены белым цветом местной реки

В Арском районе река около местного молочного комбината вновь окрасилась в белый цвет. Местные жители полагают, что всему виной отходы, которые предприятие сбрасывают в речку.

Как пишет ТНВ, уже неделю от реки исходит неприятный запах. Совсем недавно на место природного происшествия приезжали экологи, которые брали пробы воды на анализ.

Интересно, что еще два года назад Арский молочный комбинат штрафовали на 80 тысяч за сброс в реку сточных вод.

При этом молочный комбинат по данной проблеме заявил, что белый цвет воды – это не результат отходов производства. Откуда же берется такое безобразие, смотрите в сюжете телеканала.