Жители Аракчино жалуются на гонки среди водителей по дороге внутри поселка

Жители Аракчино негодуют: дорога внутри их поселка стала похожа на гоночную трассу.

Как рассказали местные жители ГТРК Татарстан, водители объезжают по поселковой дорожке основную дорогу. При этом ездят по селу с превышением скорости.

Максимальная разрешенная скорость здесь составляет 60 км/ч, но водители летают по 80 км/ч, рассказывают односельчане. В результате подобных гонок водители сбили ребенка.

После ДТП с участием детей жители за свой счет установили «лежачего полицейского». О том, почему на ситуацию не реагирует администрация района, смотрите в сюжете телеканала.