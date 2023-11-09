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Жители Аракчино жалуются на гонки среди водителей по дороге внутри поселка
Жители Аракчино негодуют: дорога внутри их поселка стала похожа на гоночную трассу.
Как рассказали местные жители ГТРК Татарстан, водители объезжают по поселковой дорожке основную дорогу. При этом ездят по селу с превышением скорости.
Максимальная разрешенная скорость здесь составляет 60 км/ч, но водители летают по 80 км/ч, рассказывают односельчане. В результате подобных гонок водители сбили ребенка.
После ДТП с участием детей жители за свой счет установили «лежачего полицейского». О том, почему на ситуацию не реагирует администрация района, смотрите в сюжете телеканала.
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