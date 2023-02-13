Жители Антоновки на сходе граждан обсудили вопрос строительства Дома культуры

Фото: "Волжские зори"

В Камско-Устьинском районе РТ, в селе Антоновка, прошел сход граждан, на котором жители обсудили вопрос касательно нового Дома культуры и ФАПа. Об этом пишут «Волжские зори».

«Бюллетени разлетаются от ветра, члены избирательной комиссии мучаются каждый раз, да и жителям неудобно», – рассказала сельчанка Гульфия Сафина.

Согласно республиканской программе для строительства объектов социальной инфраструктуры существует много условий, одно из которых – численность населения. Однако бывают исключения, когда власти идут навстречу.

Глава Красновидовского сельского поселения, в состав которого входит Антоновка, Александр Болтаков напомнил жителям о программе самообложения, рассказал о планах по ремонту уличных дорог и предложил обсудить место для будущего клуба.

Было предложено несколько участков, принадлежащих муниципалитету. Жители села считают, что здание, в котором будет располагаться и ФАП, должно находиться в доступном для всех сельчан месте – предварительно на центральной улице. Отмечается, что после изучения вопроса станет известно, есть ли на данной улице участок подходящей площади.