Жители Аметьево обеспокоены схемой новой трассы, которая должна пройти в их жилом массиве, сообщают «Вести Татарстана». В мэрии Казани заверили, что это только рабочие чертежи.

Аметьево ждет полноценная модернизация, предусмотренная генеральным планом развития Казани. Первый проект планировки поселка разработали больше десяти лет назад – тогда наметили будущие дороги, жилые кварталы и детские сады. Сейчас исполком города решил актуализировать старый документ и вынес проект на общественные обсуждения, что вызвало беспокойство у жителей.

В репортаже телеканала жители делились, что привыкли к огороду и садам. Главный страх – потеря родной земли: дома могут изъять в пользу расширения дороги. Страх подкрепляет неизвестность – точные адреса нигде не опубликованы. Люди отмечали, что здесь годами живут пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, и их все устраивает.

В мэрии успокоили: точных планов нет, потому что проект находится на техническом этапе и еще изменится, а проектировщики учитывают мнения жителей. В Управлении архитектуры и градостроительства Казани объяснили, что речь идет о технических изменениях: понижена категория некоторых дорог и минимизировано наложение красных линий на существующие участки, тем самым уменьшается количество участков, подлежащих изъятию. Принципиальных изменений проект не несет, новые объекты улично-дорожной сети не предусмотрены, а сроки реализации зависят от выделения финансирования.

Сейчас на обсуждение вынесено продление существующих улиц Нестеровский Овраг, Заслонова и Нестеровский Спуск. Продолжат рассмотрение строительства сквозных дорог через жилую застройку, в том числе по улицам Вятский Овраг, Подгорная, Дачная, в районе улицы Моторной и через Пугачевский овраг. Главные обсуждения пройдут уже завтра: исполком представит промежуточный проект с чертежами, и у жителей будет возможность лично изучить план, задать вопросы специалистам и официально подать свои замечания и предложения.