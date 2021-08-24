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Ру Тат
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24 августа 2021  14:46
Павел Климчак

Жители Альметьевска вызвали полицию, увидев, как их сосед выносит изрезанное тело мужчины

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По версии следствия, 19 августа 38-летний житель Альметьевска выпивал со своим знакомым 65 лет, который жил в его доме и помогал по хозяйству. В какой-то момент они поссорились, и последний взял нож и ударил хозяина квартиры. Однако тот перехватил нож, после чего несколько раз порезал знакомого и начал избивать его.

Когда пострадавший потерял сознание, мужчина вынес его тело за территорию двора. Увидев изрезанное тело, соседи вызвали на место происшествия полицию и скорую, однако в больнице мужчина скончался.

Свою причастность к преступлению мужчина признал. В скором времени ему изберут меру пресечения. На него возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#умышленное причинение тяжкого вреда здоровью #зарезал мужчину
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