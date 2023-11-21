Жители Альметьевска возмущены дороговизной лекарств

Альметьевцы негодуют: за лекарства, которые продаются в аптеках по назначению врача, порой приходится платить до 7 тысяч рублей. Более того, какие-то препараты жителям необходимо приобретать каждый месяц.

Как рассказала одна из жительниц корреспонденту телеканала «Татарстан-24», ей необходимы хондропротекторы, чтобы решить проблемы с коленями. Принимать их нужно долго - 20 дней уколы, потом полгода таблетки. На все эти лекарства она тратит около 8 тысяч рублей.

Журналисты проверили цены на лекарства в местных аптеках. Итоги исследования смотрите в сюжете телеканала.