Сегодня, 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, жители Альметьевска смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ. Акцию в прямом эфире в Instagram анонсировал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Для сдачи теста все желающие могут прийти в ТЦ «Панорама» с 14 до 16 часов, где на третьем этаже будет организован специальный мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Результат станет известен в течение 10 минут.

«Все желающие также получат консультацию специалиста, смогут оценить свой риск заражения и получить литературу по профилактике ВИЧ», — отметил мэр.

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. Во всем мире в этот день говорят о том, какую угрозу существованию человечества несет эта эпидемия и предлагают меры профилактики.