Жители Альметьевска посмотрят на улицы глазами художника и станут соавторами мурала

Фото: Антон Селезнев / Предоставлено паблик-арт программой «Сказки о золотых яблоках»

Жители Альметьевска смогут взглянуть на дворы и улицы любимого города глазами уличного художника и принять участие в создании нового мурала. На этой неделе художники паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» будут творить вместе с горожанами. Об этом «Татар-информу» рассказала куратор программы Екатерина Удалова.

С 8 по 11 сентября в Первом поселке будет работать совместная лаборатория Almet mosaic. Арт-группа «Фрукты» из Перми в коллаборации с художником Rastvornadomu из Ростова-на-Дону научат участников занятий видеть свой город, его дворы и улицы с точки зрения художника. Речь идет о навыке замечать то, что обычному взгляду не видно, а затем изменять это с помощью искусства. Первая встреча — лекция и знакомство с художниками состоится 8 сентября в 18.30 в читальном зале Центральной библиотеки. На этот раз техникой для изменений будет не рисунок или трафарет, а мозаика, которую выкладывают.

С 9 по 11 сентября вторая творческая команда будет работать с Натальей Пастуховой из Екатеринбурга. Художница хорошо знакома альметьевцам. За пять лет реализации паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» она провела уже три мастер-класса и нарисовала мурал «Растить» в серии «Азбука».

«В лаборатории группы „Фрукты“ сможет участвовать ограниченное число людей — 15 человек. Мастер-класс Наташи Пастуховой сможет посетить неограниченное количество горожан. Художница будет трудиться над объемной работой — на большой стене торгового центра „Юлдаш“ по адресу ул. Герцена, 1а/2 со стороны автовокзала. Любой человек может прийти и присоединиться к ней. Даже те, кто приезжает на автовокзал, смогут убедиться, что это достаточно творческий город, и внести свой вклад в создание нового произведения искусства», — рассказала собеседница агентства.

В прошлый раз горожане под руководством художников создали целую серию оригинальных объектов стрит-арта: трещинка на стене стала трамплином для нарисованного мотоциклиста; на стене появилось небо, а на трансформационной будке — дверь из «Корпорации монстров»; нюхль поселился со своими сокровищами в кирпичной кладке, а под балконом обычного дома Трубадур из «Бременских музыкантов» до сих пор поет серенады.

«Уличные художники расскажут о себе и о своем методе, которым они будут работать, а также о том, как вообще работают художники на улицах города и во дворах. Это совсем другое восприятие окружающего мира, они видят совсем другие вещи, а не то, что простой прохожий, воспринимают всё через призму художественности», — подчеркнула Екатерина Удалова.

Все материалы на все мастер-классы предоставляются участникам бесплатно.