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Общество
12 ноября 2022  13:13

Жители Алексеевского района передали мобилизованным землякам знамя Победы

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Жители Алексеевского района передали мобилизованным землякам знамя Победы

Жители Алексеевского района Татарстана навестили мобилизованных земляков и передали им знамя Победы, с которым каждый год активисты и патриоты утром 22 июня приходили к Вечному огню в парке Победы, пишет газета «Заря».

Бойцы были тронуты таким подарком и обещали сохранить его. «В каждом городе, где мы будем находиться, будет гордо реять это знамя», — сказал доброволец Ренат Давлетбаев.

Жители района продолжают помогать и поддерживать призванных в рамках частичной мобилизации граждан. На этот раз алексеевцы прибыли в лагерь танкового полигона после завершения учебных мероприятий. Они также доставили продукты и угощения. 

Мужчин также посетил и священнослужитель, протоиерей Илья Маташов. Отец Илья пообщался с мобилизованными, дал советы, наставления и обсудил возможность совместной службы в походном храме полигона.

Фото: газета «Заря»

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