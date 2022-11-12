Жители Алексеевского района передали мобилизованным землякам знамя Победы

Жители Алексеевского района Татарстана навестили мобилизованных земляков и передали им знамя Победы, с которым каждый год активисты и патриоты утром 22 июня приходили к Вечному огню в парке Победы, пишет газета «Заря».

Бойцы были тронуты таким подарком и обещали сохранить его. «В каждом городе, где мы будем находиться, будет гордо реять это знамя», — сказал доброволец Ренат Давлетбаев.

Жители района продолжают помогать и поддерживать призванных в рамках частичной мобилизации граждан. На этот раз алексеевцы прибыли в лагерь танкового полигона после завершения учебных мероприятий. Они также доставили продукты и угощения.

Мужчин также посетил и священнослужитель, протоиерей Илья Маташов. Отец Илья пообщался с мобилизованными, дал советы, наставления и обсудил возможность совместной службы в походном храме полигона.