Жители Алексеевского района доставили мобилизованным землякам УАЗ и гумпомощь

Фото: "Заря"

Фермерские хозяйства Алексеевского района РТ собрали средства на покупку автомобиля УАЗ и запчастей для его ремонта, которые они отправили в зону спецоперации землякам. Также бойцам отправили колеса, генератор, бензопилу, инструменты, продукты, индивидуальные посылки и предметы личной гигиены, пишет «Заря».

«Все фермеры откликнулись на предложение и выделили средства в зависимости от своих возможностей. Это значит, что люди с пониманием и серьезностью относятся к помощи нашим ребятам», — рассказал фермер Алексей Козин.

Всего жители Больших Тиган собрали около полумиллиона рублей, на которые был приобретен УАЗ, 2 печки-буржуйки, аптечки, продукты и теплая одежда. Сельчане сами доставили бойцам автомобиль и гумпомощь в конце прошлой недели. Один из жителей Больших Тиган рассказал, что его сын был мобилизован.

«В его отделении из восьми человек шестеро из Алексеевского, Больших Тиган, Куркуля, Масловки, Сахаровки. Для них мы и собрали все необходимое. Автомобиль им нужен, чтобы оперативно передвигаться и ездить за продуктами. В случае ранения его можно использовать для доставки в госпиталь, чтобы не ждать, когда придет машина из штаба», — объяснил мужчина.

Также депутат районного совета Николай Козин приобрел тепловизор и передал его алексеевцам, находящимся в зоне СВО.