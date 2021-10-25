Жители Агрызского района могут пройти перепись на 12 стационарных участках

В ходе Всероссийской переписи населения жители Агрыза и района могут заполнить анкеты традиционно, дождавшись визита переписчиков на дом и в стационарных пунктах, пишут «Агрызские вести».

В Агрызе таких участков — семь. Они расположены в МФЦ (по ул.К. Маркса, 20), в РДК, в Централизованной библиотечной системе, управлении образования, Молодежном центре, общежитии «Юность» и в ДК имени Л. Айтуганова.

Еще пять стационарных участков размещены в зданиях исполкомов Иж-Бобьинского, Терсинского, Крындинского, Исенбаевского и Красноборского сельских поселений.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. Предварительные итоги кампании подведут в апреле следующего года, окончательные — до конца 2022 года. В первый день акции участником стал и Президент РФ Владимир Путин.