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Жители 25 регионов России смогут проголосовать дистанционно на выборах в сентябре
В сентябре 2023 года возможностью дистанционного электронного голосования смогут воспользоваться 21,5 млн граждан. Об этом Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
«Мы делаем очень большой скачок. Если за предыдущие 4 года, когда мы начали вводить дистанционное электронное голосование, этой формой голосования воспользовалось около 5,5 млн человек, то в этом году это уже будет потенциально 21,5 млн», — приводит слова главы ЦИК пресс-служба Кремля.
Памфилова отметила, что 25 российских регионов, включая Москву, подали заявки на проведение ДЭГ.
«<...> от Камчатки до Калининграда — в тех 25 регионах, где будут проходить выборы, люди могут выбрать, как им проголосовать: традиционно прийти на участок или дистанционно», — подчеркнула Памфилова.
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