Жители 25 регионов России смогут проголосовать дистанционно на выборах в сентябре

В сентябре 2023 года возможностью дистанционного электронного голосования смогут воспользоваться 21,5 млн граждан. Об этом Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Мы делаем очень большой скачок. Если за предыдущие 4 года, когда мы начали вводить дистанционное электронное голосование, этой формой голосования воспользовалось около 5,5 млн человек, то в этом году это уже будет потенциально 21,5 млн», — приводит слова главы ЦИК пресс-служба Кремля.

Памфилова отметила, что 25 российских регионов, включая Москву, подали заявки на проведение ДЭГ.

«<...> от Камчатки до Калининграда — в тех 25 регионах, где будут проходить выборы, люди могут выбрать, как им проголосовать: традиционно прийти на участок или дистанционно», — подчеркнула Памфилова.