Жители 10 казанских поселков смогут бесплатно привить питомцев на этих выходных

9 и 10 апреля ветеринары посетят сразу 10 поселков Казани. Их жители смогут бесплатно привить своих домашних животных от бешенства, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с 9 до 11 утра специалисты посетят поселок Кадышево. Прививать кошек и собак они будут у дома №1 по улице Калинина.

В течение часа, с 9 до 10 утра, вакцинация подворно пройдет в жилмассиве Голубое озеро.

С 10.00 до 14.00 специалисты будут находиться в поселке Нагорный, у дома №61 по улице Машиностроителей. С 10.00 до 12.00 привести домашних питомцев можно к парковке мечети «Куддус» в поселке Карьер. В это же время привить животных можно у дома №15 по улице 9-я Кадышевская поселка Брикетный.

На следующий день ветеринары приедут в поселки Крутушка и Щербаковка. С 9.00 до 11.00 прием животных будет проходить рядом с котельной и церковью соответственно.

До полудня акция продлится в Отарах и Старом Победилове. В первом прием пройдет у дома №60а по улице Калинина, а во втором — рядом с домом №38а по улице Садовая.

И, наконец, с 12.30 до 14.00 вакцинация кошек и собак состоится в поселке Кукушкино. Специалисты остановятся у дома №11 по улице Поперечно-Кукушкинская.

В Государственном ветеринарном объединении Казани сообщили, что подобные мероприятия будут проводиться до июня, однако, если потребуется, их продлят до июля. В случае необходимости ветеринары смогут посетить поселок повторно, также жители могут при необходимости организовать выезд врачей в тот или иной район.

«Для этого необходимо обратиться в службу государственной ветеринарной помощи. После того, как наберется 10 заявок, будет сформирована выездная бригада», — отметили в объединении.