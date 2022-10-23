Жителей украинского Николаева призвали покинуть город, но обязали платить за отопление

Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич в видеоинтервью «Суспiльне» («Общественное») призвал жителей города покинуть его до конца боевых действий, не назвав при этом, в каком именно безопасном месте стоит укрыться людям.

В качестве причин отъезда из Николаева мэр назвал опасность разрушения домов и, главное, разрушение инфраструктуры, отсутствие которой будет мешать жить нормальной жизнью. Кроме того, по словам Сенкевича, возможно, властям города не удастся запустить в нем отопление.

При этом мэр подчеркнул необходимость платить за отопление тем, кто дома все-таки покинет.

«За отопление придется заплатить. Кто-то платит онлайн, находясь на расстоянии, а есть люди, у которых эти долги накапливаются, и потом будут принимать решения, как с этим быть», — сказал Сенкевич.