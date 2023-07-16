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Жителей турецкой провинции Хатай эвакуировали из-за крупного природного пожара
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Жителей одного из районов турецкой провинции Хатай пришлось эвакуировать из-за крупного природного пожара, сообщает ТАСС.
Как указано в сообщении, огонь усиливается под воздействием ветра и угрожает жителям уезда Белен, в связи с чем было принято решение об экстренной эвакуации.
Отмечается, что Турция в последние дни оказалась во власти жаркой погоды. Местами температура воздуха превышает 45 градусов, что, в свою очередь, способствует возникновению природных пожаров.
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