Жителей турецкой провинции Хатай эвакуировали из-за крупного природного пожара

Жителей одного из районов турецкой провинции Хатай пришлось эвакуировать из-за крупного природного пожара, сообщает ТАСС.

Как указано в сообщении, огонь усиливается под воздействием ветра и угрожает жителям уезда Белен, в связи с чем было принято решение об экстренной эвакуации.

Отмечается, что Турция в последние дни оказалась во власти жаркой погоды. Местами температура воздуха превышает 45 градусов, что, в свою очередь, способствует возникновению природных пожаров.