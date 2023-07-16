news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 16 июля 2023 19:14

Жителей турецкой провинции Хатай эвакуировали из-за крупного природного пожара

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Жителей одного из районов турецкой провинции Хатай пришлось эвакуировать из-за крупного природного пожара, сообщает ТАСС.

Как указано в сообщении, огонь усиливается под воздействием ветра и угрожает жителям уезда Белен, в связи с чем было принято решение об экстренной эвакуации.

Отмечается, что Турция в последние дни оказалась во власти жаркой погоды. Местами температура воздуха превышает 45 градусов, что, в свою очередь, способствует возникновению природных пожаров.

#Турция #природные пожары
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное