Жителей Татарстана в этом году в полтора раза чаще кусали клещи

Татарстанцев в этом году чаще кусали клещи, количество зарегистрированных укусов в полтора раза превышает среднее значение за прошлые годы. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В 2022 году с начала эпидемического сезона в медицинские организации Татарстана по поводу присасывания клещей обратились 3275 человек, что в 1,8 раза выше аналогичного показателя 2021 года, и в 1,5 раза выше среднемноголетнего уровня», – отметили в Роспотребнадзоре.

В прошлом году за это время зарегистрировали 1858 укусов.

Большинство жителей «поймали» клещей в лесу, таких 40,8%. На дачах и садовых участках произошло 28,8% укусов, в луговых зонах – 11,3%, в 13,7% случаев клещи присасывались в личных подсобных хозяйствах.

На эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях произошло 94,7% укусов клещей. А эндемичны по этому заболеванию большинство районов и городов республики – 30 административных территорий РТ.

«За текущий период 2022 года исследовано 674 клеща, снятых с людей, выделен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза в 182 клещах, вирус клещевого энцефалита в исследованных клещах не выделялся, 76 клещей исследованы на гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), выделен ГАЧ в двух клещах и МЭЧ в одном клеще. Из объектов внешней среды исследовано 33 клеща – возбудитель ИКБ выявлен в трех из них», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В Татарстане противоклещевые обработки проведены на 80,5% от плана.

Прививку против энцефалита сделали почти три тысячи жителей, в том числе 160 детей.

Ситуация по клещевым инфекциям остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, подчеркнули в ведомстве.