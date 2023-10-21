Жителей Татарстана старше 50 лет приглашают на бесплатное переобучение

В России стартовал прием заявок на переобучение по нацпроекту «Демография» для граждан старше 50 лет. Запись на бесплатное обучение проходит до 15 ноября. Курсы организует Центр образовательных компетенций НТИ.

«Наша задача – помочь людям старше 50 лет найти свое место на современном рынке труда, обрести новые профессии или стать успешными предпринимателями», – рассказала основатель ЦОК НТИ Регина Цыганкова. Она подчеркнула, что дистанционный формат позволяет участникам программы получить актуальные компетенции, найти удаленную работу, а также повысить доход.

В рамках нацпроекта предлагаются курсы по направлениям: «Цифровой маркетинг», «Менеджер маркетплейса», «Создание онлайн-курсов», «Предпринимательство», и «SMM-специалист». Длительность каждого курса составляет от 35 до 45 дней. Для получения бесплатного образования необходимо зарегистрироваться на сайте «Работа России» и авторизоваться через Госуслуги.

С 2021 года по данной инициативе в ЦОК НТИ прошли обучение свыше 15 тысяч человек со всей страны. По статистике ЦОК НТИ, в прошлом году процент трудоустройства граждан после прохождения курсов достиг 93%.

Обучение осуществляется через онлайн-платформы с использованием методов адаптивного обучения: материалы и темп обучения адаптируются под каждого студента, отметили в ЦОК НТИ. Студентам предоставлены все современные инструменты для получения знаний, включая вебинары, видеоконференции, электронные учебники и ресурсы, интерактивные задания и тесты, онлайн-уроки, чаты с преподавателями и одногруппниками. После прохождения курсов слушатели получают диплом или удостоверение установленного образца.

Заявку на участие в курсе можно подать на сайте ЦОК НТИ, здесь же можно получить исчерпывающую информацию.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.