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Экономика 13 июня 2024 12:01

Жителей Татарстана призвали поддержать лучших молодых промышленников республики

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Жителей Татарстана призвали поддержать лучших молодых промышленников республики
Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

На сайте всероссийской премии «Молодой промышленник года» началось открытое народное голосование, в топ-100 вошли руководители пяти татарстанских компаний. Жители республики могут поддержать их, информирует пресс-служба Минпромторга РТ.

В список для голосования включены:
Антон Туркин — генеральный директор ООО «ОЙЛ»,
Александр Чумарзов — директор «Техавтоматика»,
Айрат Харисов — генеральный директор ООО «НПП „Хортум“»,
Павел Малюшкин — генеральный директор ООО «ЭКОПОЛИС»,
Анна Рябова — учредитель (собственник) ООО «Контакт».

Голосование продлится до 25 июня. За это время один человек с одного IP-адреса может по одному разу проголосовать в каждом из регионов, где есть финалисты, пояснили в ведомстве.

#Минпромторг РТ #конкурс
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