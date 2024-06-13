Жителей Татарстана призвали поддержать лучших молодых промышленников республики

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

На сайте всероссийской премии «Молодой промышленник года» началось открытое народное голосование, в топ-100 вошли руководители пяти татарстанских компаний. Жители республики могут поддержать их, информирует пресс-служба Минпромторга РТ.

В список для голосования включены:

Антон Туркин — генеральный директор ООО «ОЙЛ»,

Александр Чумарзов — директор «Техавтоматика»,

Айрат Харисов — генеральный директор ООО «НПП „Хортум“»,

Павел Малюшкин — генеральный директор ООО «ЭКОПОЛИС»,

Анна Рябова — учредитель (собственник) ООО «Контакт».

Голосование продлится до 25 июня. За это время один человек с одного IP-адреса может по одному разу проголосовать в каждом из регионов, где есть финалисты, пояснили в ведомстве.