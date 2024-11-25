Жителей Татарстана пригласили пройти «Экодиктант»

У жителей Татарстана есть возможность оценить свою экологическую грамотность, приняв участие во Всероссийском экологическом диктанте. Проверить свои знания можно будет до 8 декабря, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Основными темами диктанта этого года окажутся Красная книга, заповедные территории и экологический туризм. Задания адаптированы для четырех категорий участников: младше и старше 12 лет, имеющих профильное образование и опыт работы в экологической сфере и тех, чья деятельность с экологией не связана.

Прохождение «Экодиктанта» доступно по ссылке. По завершении тестирования все участники получат сертификаты, а победители будут награждены дипломами.

На данный момент в Татарстане зарегистрировано 200 офлайн-площадок, где можно написать диктант. Каждая из них может претендовать на звание самой яркой, интересной и массовой площадки. В рамках «Экодиктанта» организаторами объявлен конкурс «ЭкоТочка 6.0.» по следующим номинациям:

«В стиле ЭКО» — для площадок, оформленных в экологическом стиле,

«ЭкоПРО» — площадки, предложившие дополнительные экологические активности в день проведения диктанта,

«В кругу друзей» — массовые зарубежные площадки или те, кто пригласил иностранных участников,

«Без границ» — площадка, обеспечившая доступ людям с ограниченными возможностями здоровья,

«Экодиктант в прямом эфире» — привлечение федеральных, региональных или местных СМИ и блогеров для освещения события,

«В гостях у Экодиктанта» — приглашение известных гостей, таких как государственные деятели, эксперты или лидеры общественного мнения,

«Экодиктант за пределами стен» — проведение диктанта в нестандартных местах, например, на особо охраняемых природных территориях или даже в транспорте.

Для участия необходимо: заявить офлайн-площадку на портале Экодиктант.рус и организовать ее проведение; разместить публикацию в социальных сетях с хештегами #Экодиктант2024

#офлайн_площадка_Экодиктанта2024; направить отчет о площадке на почту konkurs@ecodictation.su с содержанием места и даты проведения площадки, ссылок на публикации в соцсетях с хештегами, фотографических материалов и контактных данных организатора.

Победители каждой номинации будут отмечены дипломами конкурса «ЭкоТочка 6.0.».

Проект, реализуемый при поддержке Совета Федерации, направлен на развитие экологического воспитания, бережного отношения человека к окружающей среде и достижение целей национального проекта «Экология». В прошлом году к участию в акции присоединилось более 100 тыс. татарстанцев.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С 2025 года стартуют обновленные нацпроекты.