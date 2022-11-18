Жителей Татарстана приглашают проверить свое знание налогового законодательства

Татарстанцы могут принять участие во Всероссийском налоговом диктанте «Наши налоги — достойное будущее детей», который проходит с 15 по 20 ноября.

Эту акцию в преддверии Дня работника налоговых органов организуют Федеральная налоговая служба и РАНХиГС при Президенте РФ, сообщает пресс-служба Управления ФНС по РТ.

Диктант проходит онлайн. Проверить свои знания можно до 20 ноября включительно, перейдя по ссылке на сайт Президентской академии. Для этого потребуется ответить на 30 вопросов по различным налоговым тематикам, уложившись в один час.

Все участники получат памятные сертификаты или дипломы — в зависимости от количества набранных баллов. Показавшие лучшие результаты смогут бесплатно пройти видеокурс ФНС России по НДФЛ.