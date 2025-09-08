Жителей Татарстана приглашают проверить цифровую грамотность на «ИТ-диктанте»

Жителей Татарстана зовут присоединиться к всероссийской образовательной акции «ИТ-диктант», которая пройдет 12 и 13 сентября текущего года. Приуроченное ко Дню программиста мероприятие нацелено на проверку уровня цифровой грамотности и владения информационными технологиями, отмечают организаторы.

Принять участие в акции сможет любой желающий. Участникам надо будет выполнить тестовые задания разного уровня сложности: от основ работы с компьютерной техникой и интернет-ресурсами до знаний в области блокчейна и интернета вещей. Пройти тест необходимо за один час, после чего каждый участник получит именной сертификат с указанием набранных баллов.

Акция проводится с 2018 года во всех субъектах Федерации. Организует ее Департамент информатизации Тюменской области при поддержке Минцифры России.

Принять участие в ИТ-диктанте можно онлайн по адресу: ит-диктант.рф.