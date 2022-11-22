Жителей Татарстана приглашают принять участие в тотальном тесте «Доступная среда»

Накануне Международного дня инвалидов, 2 декабря, стартует тотальный тест «Доступная среда», призванный привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. Акция продлится вплоть до 10 декабря, начинаться тестирование будет в 10 часов утра по московскому времени, сообщают организаторы события.

Тест традиционно будет организован в онлайн-формате. Он включает вопросы по нескольким тематическим блокам. Это создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи. По итогам мероприятия состоятся публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.

В качестве спикеров выступят государственные деятели, работники культуры и искусства, известные в обществе персоны.

На официальном сайте мероприятия появится ссылка для подключения к трансляции и прохождению теста. Принять участие можно будет с любого персонального устройства, имеющего доступ в интернет.

По результатам тотального теста «Доступная среда» будет сформирован рейтинг регионов по уровню вовлеченности в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и знаний по вопросам инклюзии и организации доступной среды.

Организаторами акции выступают Общероссийский народный фронт и Национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех».