Жителей Татарстана приглашают принять участие в Налоговом диктанте

УФНС России по РТ приглашает татарстанцев поучаствовать в III Всероссийском налоговом диктанте «Наши налоги – достойное будущее детей», который проходит с 1 до 20 ноября в онлайн-формате.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по РТ, налоговый диктант проводит Федеральная налоговая служба совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службой при Президенте РФ. Его цель - развить интерес к налоговым знаниям и приобщить граждан к налоговой культуре.

Диктант включает в себя два раздела: базовый уровень - 15 вопросов на общие знания в налоговой сфере и продвинутый уровень - 25 вопросов с углублением в тему налогообложения.

По результатам прохождения диктанта участникам выдаются:

- именной сертификат, если количество набранных баллов составит от 1 до 89;

- именной диплом, если количество набранных баллов составит от 90 до 100.

Принять участие в мероприятии могут и взрослые, и дети. Для прохождения перейдите по ссылке.