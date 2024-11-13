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Жителей Татарстана приглашают принять участие в Налоговом диктанте
УФНС России по РТ приглашает татарстанцев поучаствовать в III Всероссийском налоговом диктанте «Наши налоги – достойное будущее детей», который проходит с 1 до 20 ноября в онлайн-формате.
Как сообщает пресс-служба УФНС России по РТ, налоговый диктант проводит Федеральная налоговая служба совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службой при Президенте РФ. Его цель - развить интерес к налоговым знаниям и приобщить граждан к налоговой культуре.
Диктант включает в себя два раздела: базовый уровень - 15 вопросов на общие знания в налоговой сфере и продвинутый уровень - 25 вопросов с углублением в тему налогообложения.
По результатам прохождения диктанта участникам выдаются:
- именной сертификат, если количество набранных баллов составит от 1 до 89;
- именной диплом, если количество набранных баллов составит от 90 до 100.
Принять участие в мероприятии могут и взрослые, и дети. Для прохождения перейдите по ссылке.
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