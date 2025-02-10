Жителей Татарстана приглашают принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы»

Стартовал 10-й Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы – 2024». Цель мероприятия – сохранить и увековечить память о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, сообщают его организаторы.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, представив литературные произведения, рисунки, песни или фотографии, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте героивеликойпобеды.рф и в группе в социальной сети «ВКонтакте». Заявки принимаются до 1 мая 2024 года.

Конкурс проводится при поддержке Союза писателей России, Министерства обороны РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, Российской государственной библиотеки и издательского дома «Не секретно».

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.