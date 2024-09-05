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Жителей Татарстана приглашают принять участие в ИТ-диктанте
Жителей Татарстана приглашают принять участие в ИТ-диктанте, который состоится 12 сентября на платформе мероприятия ит-диктант.рф. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
ИТ-диктант будет включать три уровня тестирований: для учащихся начальной школы (классы с 1-го по 4-й), стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей.
Организаторы рассчитывают, что испытание позволит его участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий, а также степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми компетенциями.
Диктант представляет собой набор тестовых заданий разного уровня сложности из 32 вопросов. Они затронут целый диапазон задач — от основ работы с компьютерной техникой до навыков работы в социальных сетях и защиты личных данных. В общей сложности это семь направлений развития цифровых компетенций.
После прохождения диктанта пользователь получает именной сертификат с указанием количества баллов.
Подобными мероприятиями организаторы надеются привлечь внимание людей к вопросам цифровизации и национальному проекту «Цифровая экономика» (национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина).
Диктант пройдет при поддержке Министерства цифрового развития и связи РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и АНО «Цифровая экономика».
Ежегодно в акции участвуют более 120 тыс. человек со всей страны. Абсолютный рекорд был поставлен в 2022 году — тогда участие в ИТ-диктанте приняли свыше 230 тыс. человек.
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