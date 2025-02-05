Жителей Татарстана приглашают принять участие в диктанте «Наука во имя Победы»

Восьмого февраля, в День российской науки, состоится первый всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы». Он состоит из 25 вопросов, связанных с открытиями и достижениями советских ученых, которые помогли добиться Победы в Великой Отечественной войне. Тест разработан Центром истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ.

Тест будет опубликован на сайте диктанта диктант.наука.рф, он появится в 10 часов утра 8 февраля. Чтобы его решить, необходимо будет зарегистрироваться. Оценка ответов будет производиться автоматически, а результат придет на указанный при регистрации адрес электронной почты.

Офлайн-диктант пройдет в Шуваловском корпусе Московского государственного университета: вопросы зачитают ректор МГУ Виктор Садовничий, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М. В. Ломоносова Юлия Горбунова, лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Ирина Тимофеева и другие. Также к чтению вопросов диктанта присоединятся вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По замыслу организаторов, первый всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы» призван привлечь внимание студентов, школьников и широкой общественности к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продемонстрировать значение науки и ученых в достижении победы, а также показать значение Великой Отечественной для развития советской науки.