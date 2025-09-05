Жителей Татарстана приглашают поучаствовать в республиканском экоконкурсе

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Прием заявок на республиканский конкурс «ЭКОлидер» стартовал в Татарстане. Конкурс проводится Министерством экологии и природных ресурсов РТ при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

К участию приглашаются предприятия, образовательные учреждения, органы местного самоуправления, общественные организации, журналисты и жители республики. Подать заявку можно до 15 ноября – по электронной почте Eco.pros@tatar.ru или лично в Министерстве экологии.

Конкурс охватывает широкий спектр номинаций. В сфере экологического образования предусмотрены категории для дошкольных, школьных, а также вузов и учреждений дополнительного образования. Организации и предприниматели могут представить проекты в области охраны водных ресурсов, атмосферного воздуха, обращения с отходами и экологической безопасности.

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Муниципалитеты смогут претендовать на награды за достижения в сфере охраны окружающей среды на территории городов и сельских поселений. Отдельные номинации посвящены педагогическому опыту, инициативам общественных объединений и граждан, а также работе СМИ – от публикаций и сюжетов до блогеров и видеографов. Кроме того, будет определен лучший государственный инспектор РТ.

Торжественное награждение победителей запланировано на декабрь 2025 года. Конкурс проводится с 2004 года. В прошлом году организаторы получили 291 заявку, наибольший интерес вызвали направления «Экологическое образование» и «Педагогический опыт».

Подробную информацию можно узнать на сайте.