Жителей Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсе фотографий Роскосмоса

Жители Татарстана могут принять участие во всероссийском конкурсе «Роскосмос. Объединяющее наследие», организованном соответствующей госкорпорацией. Мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России, объявленному в стране.

Прием фоторабот уже начался, он будет продолжаться до 15 июня. Снимки необходимо направлять по адресу: dvogvregion@roscosmos.ru.

Фотография должна быть сделана в одном из городов, где расположены организации госкорпорации «Роскосмос» или объекты космической инфраструктуры, а также должна «отражать культурные традиции народов России, памятники истории и культуры», отмечают организаторы проекта.

Конкурс проводится по четырем категориям: до 14 лет, от 14 до 18 лет, от 18 лет и старше, а также «Профессионал» (для всех возрастных групп).

Подвести итоги мероприятия планируется до 30 июня текущего года. Победители, занявшие первое, второе и третье места в каждой категории, получат памятные призы.

Более подробная информация об условиях участия в состязании и порядке его проведения размещена в положении о конкурсе, выложенном на сайте Роскосмоса.