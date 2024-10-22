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Жителей Татарстана приглашают попробовать силы в цифровой олимпиаде «Волга-IT»
Уже в 15-й раз в России стартовала международная цифровая олимпиада «Волга-IT», где молодые люди могут проявить свои способности в решении актуальных задач из мира информационных технологий. Об этом сообщают организаторы события.
Олимпиада создана с учетом актуальных требований современного рынка труда в IT-сфере и основана на реальных задачах, с которыми сталкиваются компании.
В 2024 году в рамках «Волги-IT» предусмотрена возможность проверить свои знания по следующим семи дисциплинам:
— Backend-разработка: Web API от SimbirSoft,
— автоматизация тестирования (Java) от SimbirSoft,
— искусственный интеллект и анализ данных от АИС-Город и УлГТУ,
— Web-дизайн от ITECH,
— 1С программирование от УмКо,
— телекоммуникации и информационная безопасность от Алинги,
— мобильная разработка кроссплатформенных приложений для ОС Аврора на Flutter от Открытой мобильной платформы.
Первый этап олимпиады, квалификация, проходит с 5 сентября по 25 октября — это онлайн-тестирование. По результатам этого этапа каждый участник сможет выбрать одну дисциплину для участия в полуфинале.
Второй этап, полуфинал, длится с 13 сентября по 25 октября. Участники выполняют домашнее задание по выбранной дисциплине заочно.
Третий этап, финал, состоится 25–29 ноября. Он будет организован в Ульяновске, и на него отберут сильнейших участников по результатам полуфинала.
Помимо прочего, состязающихся ждет образовательная программа: мастер-классы от экспертов в области IT, знакомство с передовыми компаниями и увлекательные экскурсии по городу.
Регистрация на олимпиаду продлится до 25 октября. Все желающие в возрасте от 16 до 23 лет могут принять в ней участие. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на официальном сайте олимпиады «Волга-IT»: volga-it.org.
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