Жителей Татарстана приглашают подавать заявки на премии общества «Знание»

Заявочная кампания на соискание просветительской награды «Знание.Премия» близка к завершению. Возможность подать заявку сохраняется до 30 сентября, напоминает пресс-служба общества «Знание».

В 2024 году премия будет присуждаться в 19 номинациях. В частности, предусмотрена особая номинация «За вклад в сохранение семейных ценностей», приуроченная к объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным Году семьи в России.

Ознакомиться с полным списком номинаций и номинировать себя, другого человека, проект или компанию, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023 и 2024 годах, можно на официальном сайте премии.

Заявки заочно рассмотрит экспертная комиссия из числа партнеров общества «Знание». Шорт-листеров определит экспертный совет, состоящий из государственных деятелей, кандидатов и докторов наук, руководителей компаний, молодежных организаций и другие специалистов.

Предусмотрено, что номинанты пройдут онлайн-обучение публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите проекта перед почетным жюри. Лауреатов в 19 номинациях объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится уже в 2025 году.

В прошлом, 2023 году «Знание.Премия» собрала 18 тыс. заявок из 89 регионов России. Награда стала международной: в ней приняли участие представители 34 зарубежных стран.

По словам генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля, деятельность номинантов прошлого сезона получила широчайший отклик. В голосовании приняли участие 120 тыс. человек, церемонию награждения посмотрели 13,4 млн зрителей.

«Десятки журналистов брали у них интервью и приглашали на телевидение. Некоторых лауреатов лично поблагодарили главы городов и регионов. Просветители использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к своей профессиональной сфере, поделиться лучшими практиками и сплотить россиян для решения общих задач», — добавил общественник.