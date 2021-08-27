Жителей Татарстана приглашают на ярмарку самозанятых и форум

Министерство экономики Татарстана 30 и 31 августа проведет форум для самозанятых, сообщает пресс-служба ведомства.

В первый день, 30 августа, возле Академии наук РТ состоится ярмарка, где около 100 самозанятых представят товары собственного производства: сувенирную продукцию ручной работы, кулинарные изыски, фермерские товары, изделия из кожи, национальные украшения. Также будут организованы мастер-классы, где специалисты научат желающих росписи пряников, плетению изделий из бересты и многому другому.

На следующий день, 31 августа, в Доме предпринимателя будут обсуждаться вопросы развития самозанятости среди студентов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров. Разобраться во всех нюансах, связанных со статусом самозанятого, помогут представители государственной власти, специалисты АНО «Центр поддержки самозанятых», действующие предприниматели, самозанятые и эксперты в сфере применения налога на профессиональный налог.

Мероприятие в подобном формате пройдет уже во второй раз. «Для татарстанских самозанятых это отличная возможность презентовать и реализовать свою продукцию, показать свои достижения, пообщаться с единомышленниками и найти новых клиентов. В 2020 году самозанятые продали продукцию на ярмарке на сумму 900 тыс. рублей», — заметили в министерстве.

В Татарстане зарегистрировано более 141 тыс. самозанятых. В соответствии с указом Президента России Владимира Путина в республике активно реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он призван обеспечить комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан.