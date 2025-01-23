Жителей Татарстана приглашают на вебинар, посвященный уплате туристического налога

УФНС России по РТ (далее - Управление) приглашает жителей Татарстана поучаствовать в вебинаре на тему: «Порядок исчисления и уплаты туристического налога». Мероприятие пройдет 24 января 2025-го в 10:00.

По данным пресс-службы управления, участие в вебинаре – бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Участникам мероприятия расскажут о введении с 2025 года туристического налога на отдельных территориях муниципальных образований Татарстана; о том, кто является плательщиком данного налога; как правильно его рассчитывать и уплачивать; в какие сроки необходимо подавать налоговую декларацию.

Кроме того, в ходе вебинара эксперты ответят на вопросы, касающиеся обсуждаемой темы. Спикер вебинара - Эльмира Хамидуллина, начальник отдела налогообложения юрлиц Управления.