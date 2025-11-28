Жителей Татарстана приглашают на учебу в вузы ФСБ России
УФСБ России по Татарстану приглашает мужчин на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ, а также для поступления в пограничные институты в Москве, Калининграде, Кургане, Анапе, Ставрополе и Хабаровске, сообщает пресс-служба ведомства.
Для поступления на обучение принимаются граждане Российской Федерации:
• имеющие образование не ниже среднего общего;
• не проходившие военную службу и находящиеся в возрасте от 16 до 22 лет включительно;
• прошедшие военную службу по призыву или контракту — до 24 лет включительно.
Важно: лица с высшим образованием к обучению не допускаются.
Во время учебы в вузе заключается контракт, который действует на период обучения и последующие 5 лет военной службы. После окончания программы выпускник получает диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, а также воинское звание «лейтенант» (или «прапорщик»/«мичман»).
Студентам предоставляются:
• бесплатное обучение;
• денежное содержание в период учебы;
• достойная заработная плата после начала службы;
• льготный стаж;
• возможность оформления льготной военной ипотеки;
• социальные гарантии для сотрудника и его семьи;
• увеличенный оплачиваемый отпуск от 30 суток и более.
За подробной информацией обращаться по телефонам:
- в Казани: (843) 231-46-93, 231-46-91, 231-45-07;
- в Набережных Челнах: (8552) 79-12-00;
- в Альметьевске: (8553) 45-66-42;
- в Нижнекамске: (8555) 42-40-73;
- в Зеленодольске: (84371) 42386;