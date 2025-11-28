Жителей Татарстана приглашают на учебу в вузы ФСБ России

УФСБ России по Татарстану приглашает мужчин на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ, а также для поступления в пограничные институты в Москве, Калининграде, Кургане, Анапе, Ставрополе и Хабаровске, сообщает пресс-служба ведомства.

Для поступления на обучение принимаются граждане Российской Федерации:

• имеющие образование не ниже среднего общего;

• не проходившие военную службу и находящиеся в возрасте от 16 до 22 лет включительно;

• прошедшие военную службу по призыву или контракту — до 24 лет включительно.

Важно: лица с высшим образованием к обучению не допускаются.

Во время учебы в вузе заключается контракт, который действует на период обучения и последующие 5 лет военной службы. После окончания программы выпускник получает диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, а также воинское звание «лейтенант» (или «прапорщик»/«мичман»).

Студентам предоставляются:

• бесплатное обучение;

• денежное содержание в период учебы;

• достойная заработная плата после начала службы;

• льготный стаж;

• возможность оформления льготной военной ипотеки;

• социальные гарантии для сотрудника и его семьи;

• увеличенный оплачиваемый отпуск от 30 суток и более.

За подробной информацией обращаться по телефонам: