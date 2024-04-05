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Общество 5 апреля 2024 11:26

Жителей Татарстана приглашают на службу по контракту в пограничные органы ФСБ РФ

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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

УФСБ России по Республике Татарстан объявило набор граждан на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России, а также для поступления в Академию ФСБ РФ в Москве и пограничные институты в Москве, Калининграде, Кургане и Анапе.

«Для учебы рассматриваются граждане РФ с образованием не ниже среднего. Граждане, у которых есть высшее образование, на обучение не принимаются», – указали в ведомстве.

Возраст кандидатов – от 16 до 22 лет включительно для не проходивших военную службу и до 24 лет включительно для тех, кто служил по призыву или по контракту.

В вузах на период обучения и последующие 5 лет службы после заключается контракт. Выпускник получит диплом о высшем или среднем профессиональном образовании и воинское звание «лейтенант» («прапорщик»/«мичман»).

За подробной информацией необходимо обращаться по телефонам:

  • Казань (843) 231-46-93, 231-46-91, 231-45-07
  • Челны (8552) 79-12-00
  • Альметьевск (8553) 45-66-44
  • Нижнекамск (8555) 42-40-73

#УФСБ РФ по РТ
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